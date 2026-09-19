Πρωινό χαλάρωμα στο «T-Center» για τον ΠΑΟΚ (pics)
Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με δραματικό τρόπο στον ημιτελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» επί της Παρτιζάν, με το buzzer-beater τρίποντο του Φόστερ με 100-99 και απόψε στις 20:00, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.
Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο «Τ-Center» για σουτ και μία χαλαρή προπόνηση, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να κάνει τη σχετική ανάρτηση στα social media.
Morning practice 📍 T-Center, Athens pic.twitter.com/H82dQeO0cZ— PAOK BC (@PAOKbasketball) September 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.