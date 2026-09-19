Πρωινό χαλάρωμα στο «T-Center» για τον ΠΑΟΚ (pics)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (ΣΚΑΪ, 20:00) στον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος», με το πρόγραμμα του το πρωί να έχει προπόνηση στο «Τ-Center».

Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με δραματικό τρόπο στον ημιτελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» επί της Παρτιζάν, με το buzzer-beater τρίποντο του Φόστερ με 100-99 και απόψε στις 20:00, θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι και οι παίκτες του βρέθηκαν σήμερα το πρωί στο «Τ-Center» για σουτ και μία χαλαρή προπόνηση, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να κάνει τη σχετική ανάρτηση στα social media.