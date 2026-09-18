Σείστηκε και πάλι το T-Center με το «Ομπράντοβιτς περομ περομ» στην είσοδο του Ζοτς
Λίγο μετά τον φόρο τιμής που απέτισαν όλα τα μέλη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, τα φώτα στράφηκαν πάνω στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Ο Σέρβος τεχνικός κινήθηκε αυτή τη φορά από τα δεξιά και ως από τα αριστερά ως... φιλοξενούμενος όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Ο Ζοτς γνώρισε και πάλι την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι με το χαρακτηριστικό «Ομπράντοβιτς περομ περόμ» σκέπασαν την ατμόσφαιρα στο T-Center.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
☘️🔊 Ανεβάστε τα ηχεία και ακούστε τι γίνεται στην είσοδο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center για το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ στο 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
🎥 @gkouvaris #paobc pic.twitter.com/99nbgykLGP
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