Σείστηκε και πάλι το T-Center με το «Ομπράντοβιτς περομ περομ» στην είσοδο του Ζοτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπήκε στο «T-Center» ως προπονητής του Παναθηναϊκού και γνώρισε και πάλι την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας

Λίγο μετά τον φόρο τιμής που απέτισαν όλα τα μέλη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, τα φώτα στράφηκαν πάνω στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός κινήθηκε αυτή τη φορά από τα δεξιά και ως από τα αριστερά ως... φιλοξενούμενος όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Ο Ζοτς γνώρισε και πάλι την αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι με το χαρακτηριστικό «Ομπράντοβιτς περομ περόμ» σκέπασαν την ατμόσφαιρα στο T-Center.

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