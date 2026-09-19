Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε, την αύρα του Φουρνιέ και τον μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague κόντρα στη Ρεάλ.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε δεν ήταν η ιδανική. Δεν είναι και «τρελό» αυτό, μιας και η ομάδα είναι ακόμα ανέτοιμη (όπως και όλες οι υπόλοιπες), όμως στο τέλος της βραδιάς, οι πρωταθλητές Ευρώπης, δείχνουν μέταλλο και ότι είναι ικανοί να πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν.

Κάτι τέτοιο έγινε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ της EuroLeague. Με την υπογραφή του Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό (92-90), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μία «επανάληψη» του Final Four της Αθήνα, εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κερδίσει τη Φενέρ στα ημιτελικά και έπειτα παίξανε με τη «βασίλισσα» στον τελικό.

Ο coach Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση για το Αμπου Ντάμπι, είχε πει ότι είναι νωρίς για κάθε ομάδα, αλλά θέλει ο Ολυμπιακός να διεκδικήσει τον τίτλο. Οταν είσαι μεγάλος σύλλογος, προφανώς και θες κάθε επιτυχία και να προσθέσεις στο παλμαρέ σου ένα τρόπαιο, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για το πρώτο Σούπερ Καπ.

Τα λάθη και οι επιθετικές πρωτοβουλίες

Ο Ολυμπιακός στην αρχή του αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, έκανε πολλά λάθη. Εφτά στο σύνολο στο πρώτο δεκάλεπτο, για μόλις τέσσερις ασίστ. Η κυκλοφορία της μπάλας δεν ήταν καλή και ουσιαστικά προσπαθούσαν οι «ερυθρόλευκοι» να βρουν λύσεις επιθετικά, με ατομικές πρωτοβουλίες των παικτών. Με τον Βεζένκοβ να είναι καλά μαρκαρισμένος, αλλά και όχι έτοιμος 100% λόγω των ενοχλήσεων στον αγκώνα του, ένα μεγάλο επιθετικό «όπλο» της ομάδας, δεν είχε πετύχει καλάθι στα πρώτα οχτώ λεπτά.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παρά τη μέτρια εικόνα των Πειραιωτών, με ένα καλό σερί τα τελευταία λεπτά, είχαν πάει στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ, μόλις για δύο πόντους. Φουρνιέ, Μοντέρο, Βεζένκοβ και Εντιάι, είχαν βρει τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, για να ψαλιδίσουν τη διαφορά, με την ομάδα να έχει στο ημίχρονο 7/7 βολές, 12/23 δίποντα, 4/10 τρίποντα, αλλά και τον απόλυτο έλεγχο στα ριμπάουντ.

Η Φενέρ στο τρίτο δεκάλεπτο, με εξαιρετικά ποσοστά στα τρίποντα και έναν τρομερό Σιλντς, είχε φτάσει να προηγείται και με 11 πόντους, όμως ο Ολυμπιακός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με επιμέρους σκορ 23-12 στην τελευταία περίοδο, τον Τζόσεφ να βάζει μεγάλα σουτ, τον Εντιάι να βοηθάει πολύ και τον Φουρνιέ σε ρόλο σούπερ σταρ, έγινε η μεγάλη ανατροπή. Κι όλα αυτά, επειδή η άμυνα της ομάδας, ήταν εξαιρετική. Ολοι βοήθησαν και ο Τζόουνς που ήταν τρομερός στις αλλαγές και ο Μοντέρο.

Τι κρατάμε από το ματς με τη Φενέρ

Φανταστικός Εβάν Φουρνιέ, που συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Ο MVP του Final Four, ήταν αυτός που με τον ηγετικό του χαρακτήρα, βοήθησε την ομάδα να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη νίκη. Δεν είναι μόνο το νικητήριο καλάθι του στο φινάλε, αλλά η συνολική του εικόνα στο παρκέ. Τελείωσε το ματς με 19 πόντους (8/8 βολές, 4/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 4 λάθη σε 24 λεπτά.

Από την άλλη, δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η παρουσία του Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός έχει μπει στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ και πάντα όταν χρειάζεται φωνάζει βροντερό «παρών». Αγωνίστηκε για 20 λεπτά και ήταν ο μοναδικός με double-double, έχοντας 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Μοντέρο ήταν καλός, αλλά χρειάζεται χρόνο προσαρμογής ακόμα στη νέα του ομάδα, ο Τζόσεφ κομβικός ξανά, ενώ πολύ μεγάλες βοήθειες έδωσε ο Εντιάι, ο οποίος δείχνει πως θα αποτελέσει έναν «x-factor» του Ολυμπιακού. Πολύ ενθαρρυντικό ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τον έλεγχο στα ριμπάουντ, καθώς τελείωσαν το παιχνίδι με έντεκα περισσότερα (32-21) απ' ότι η Φενέρμπαχτσε.

Τα λάθη, ο ΜακΙντάιρ και η επιστροφή όλων των παικτών

Η απουσία του Μιλουτίνοφ ήταν πολύ σημαντική, ο Βεζένκοβ δεν είναι έτοιμος στο 100%, ενώ ο Παπανικολάου δεν αγωνίστηκε καθόλου. Μιλάμε για παίκτες που είναι απίστευτα σημαντικοί στον Ολυμπιακό. Ο ΜακΙντάιρ από την άλλη, φαίνεται ότι θέλει αρκετό χρόνο ακόμη, όμως δεν θα φανεί περίεργο άμα πραγματοποιήσει ένα απότομο ξεπέταγμα και δείξει το τι είναι ικανός να προσφέρει.

Το μεγάλο πρόβλημα κόντρα στη Φενέρ, ήταν η αναλογία λαθών - ασίστ. Τα 19 λάθη για 17 ασίστ, είναι σίγουρα αριθμός που δεν αρέσει στον Γιώργο Μπαρτζώκα και δεν παρουσιάζει τη φιλοσοφία που πρέπει να βλέπει μέσα στο παρκέ. Σημαντικό ότι υπάρχουν παίκτες με προσωπικότητα που θα πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά χρειάζεται και σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Αυτό θα έρθει βέβαια με τον καιρό, μιας και μιλάμε τώρα για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν και η ομάδα έχει δύο νέους point guard, που ουσιαστικά εκείνοι δημιουργούν το παιχνίδι.

Ο τελικός που φέρνει αναμνήσεις «T-Center»

Στον τελικό του Σούπερ Καπ (19/09, 20:00), ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει την ομάδα που κέρδισε τον Μάιο και έγινε πρωταθλητής Ευρώπης. Τη Ρεάλ Μαδρίτης. Πολλές οι αλλαγές στη «βασίλισσα», με τον Πέδρο Μαρτίνεθ (πρώην προπονητή της Βαλένθια) να βρίσκεται στον πάγκο της.

Η Ρεάλ έχει ένα καλό σύνολο και έμπειρους παίκτες. Η ανατροπή με την Ντουμπάι BC από το -16, δεν ήταν τυχαία. Ο Ολυμπιακός ωστόσο, έχει την ικανότητα να νικήσει την ισπανική ομάδα σε δεύτερο διαδοχικό τελικό και να γίνει η πρώτη ομάδα που κατακτά το Σούπερ Καπ της EuroLeague. Σίγουρα αναμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.

ΥΓ1: Ο Φουρνιέ «διψάει» για περισσότερες διακρίσεις με τον Ολυμπιακό και αυτό φαίνεται.

ΥΓ2: Λίγος κόσμος στους ημιτελικούς στην «Etihad Arena» και το γήπεδο ήταν... κρύο σε πολλά διαστήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα.