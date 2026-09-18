Παναθηναϊκός: Τίμησε τον Όσμαν, αποθεώθηκε ο Τούρκος
Μέχρι πρότινος και για τα δύο προηγούμενα χρόνια αποτελούσε βασικό πυλώνα του Παναθηναϊκού και ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες της «πράσινης» εξέδρας. Από το καλοκαίρι είναι… αντίπαλος. Ωστόσο κανείς δεν πρόκειται να τον ξεχάσει.
Πριν από το τζάμπολ του αγώνα Παναθηναϊκός-Μπουργκ ή λίγο μετά από το τέλος του αγώνα ΠΑΟΚ-Παρτίζαν, ο Επτάστερος τίμησε τον τον Τούρκο φόργουορντ για τις δύο σεζόν που προηγήθηκαν όντας ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας.
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποθέωσαν τον Όσμαν φωνάζοντας και πάλι ρυθμικά το όνομά του μετά την βράβευση δια χειρός Φραγκίσκου Αλβέρτη.
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