Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε εμφατικό κάρφωμα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ, ξεσηκώνοντας το «Telekom Center Athens».

Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, σημείωσε ο Ματίας Λεσόρ, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ.

Συγκεκριμένα ο σέντερ των «πρασίνων»... απογειώθηκε στο καλάθι της γαλλικής ομάδας, έπειτα από πάσα του συμπατριώτη του, Σιλβέιν Φρανσίσκο και κάρφωσε με το ένα χέρι.