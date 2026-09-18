Παναθηναϊκός - Μπουργκ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Λεσόρ
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Ο Ματίας Λεσόρ πραγματοποίησε εμφατικό κάρφωμα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ, ξεσηκώνοντας το «Telekom Center Athens».
Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις του αγώνα, σημείωσε ο Ματίας Λεσόρ, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ.
Συγκεκριμένα ο σέντερ των «πρασίνων»... απογειώθηκε στο καλάθι της γαλλικής ομάδας, έπειτα από πάσα του συμπατριώτη του, Σιλβέιν Φρανσίσκο και κάρφωσε με το ένα χέρι.
Δείτε το κάρφωμα του Λεσόρ:
@Photo credits: glomex
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