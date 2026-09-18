Ο Λευτέρης Μαντζούκας ξεκίνησε... καυτός στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ, ευστοχώντας σε τρία σερί τρίποντα!

«Καυτός» ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπουργκ, ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Ο 23χρονος φόργουορντ των «πρασίνων» σκόραρε 9 πόντους, έχοντας 3/3 τρίποντα, δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.