Mπαρτζώκας: «Το πνεύμα νικητή ήταν εκεί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στη βελτίωση που πρέπει να δείξει ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός στο τέλος έβγαλκε χαρακτήρα και κατάφερε να πάρει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 μετά από ματς θρίλερ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησε με 92-90 της Φενέρ στον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague.

Ο Έλληνας head coach μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου κιαι στάθηκε στο πνεύμα νικητή του Ολυμπιακού, αλλά και στη βελτίωση που απαιτείται να δείξει το σύνολο του στη συνέχεια.

Aναλυτικά

«Οι δύο ομάδες δεν είναι τόσο έτοιμες όσο θα ήθελαν οι προπονητές τους. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, όσον αφορά την επικοινωνία, και κάποιες συνεργασίες σε επίθεση και άμυνα. Επιπλέον πρέπει να αποφέυγουμε να κάνουμε λάθη σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Τα 11 λάθη που είχαμε είναι ένας μεγάλος αριθμός και πρέπει να πάμε σε πιο ασφαλείς κατοχές.

Το πνεύμα νικητή πάντως ήταν εκεί και καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι βελτιώνοντας πρώτα την άμυνα μας, κάτι το οποίο μας έδωσε εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και αυτοπεποίθηση στο σουτ.

Καταφέραμε να πάρουμε την αναμέτρηση χωρίς παίκτες που να έχουν παίξει μεγάλο χρονικό διάστημα κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτή τη περίοδο, όχι μόνο για το αυριανό παιχνίδι αλλά γενικότερα δεν θέλουμε να κουράζουμε τους παίκτες. Θέλουμε να κερδίζουμε, είναι ένας τίτλος και είναι η αρχή της σεζόν. Είχαμε τη δυνατότητα να κοιτάξουμε τις δυνάμεις μας απέναντι σε πολύ καλή ομάδα της ΕuroLeague», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Θεωρώ ότι η Φενέρ είναι μία ομάδα με τεράστιες προοπτικές αμυντικά. Έχουν στο 4 τον Κι και τον Μέλι οι οποίοι είναι άπαιχτοι στο να αμύνονται, να παίζουν άμυνα με αλλαγές και να καλύπτουν συμπαίκτες τους. Έχουν μεγαλόσωμα γκαρντ που δεν σου επιτρέπουν να έχεις καλό vision στο παρκέ. Χρειάζεται να είμαστε στη ίδια σελίδα καθώς χάσαμε το βασικό μας πόιντ γκαρντ από τη περασμένη σεζόν και προφανώς έχουμε ταλαντούχους παίκτες σε αυτή τη θέση όπως ο ΜακΙντάιρ ο Μοντέρο και ο Τζόσεφ.

Μερικές φορές χρειάζεται η χημεία και με τους υπόλοιπους. Η ένταση που έπαιζαν ήταν υψηλή και έγιναν πολλά λάθη. Μερικές φορές ένιωθα ότι η τύχη δεν είναι με το μέρος μας. Αν θυμάστε μετά από airballέβαλαν ένα κρίσιμο tip in. Η όταν έκλεβαν την μπάλα είχα τη δυνατότητα να ρίξουν ελεύθερες βολές. Θέμα χρόνου για εμάς να τα τακτοποιήσουμε όλα. Πιστεύουμε πως έχουμε καλή ομάδα και προφανώς χρειάζεται να εντάξουμε τον Παπανικολάου και τον Μιλουτίνοφ ο οποίος είναι τραυματίας. Πίστεουμε ότι τα στοιχεία του παιχνιδιού μας θα γίνονται ολοένα και καλύτερα μέρα με τη μέρα».

Για τη δήλωση που έκανε πως νιώθει ανασφαλής και το τι έχει να πει για τις νέες προσθήκες στην ομάδα: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι πιο άνετος ή πιο χαρούμενος, αλλά σίγουρα το να έχεις τη δυνατότητα να παίζεις σε αυτό τον τελικό είναι μεγάλη χαρά για εμάς. Δεν υποτιμούμε κανένα τίτλο θέλουμε να παίζουμε όλα τα παιχνίδια. ΕuroLeague, ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελλο είναι τρεις λίγκες που αν έχουμε τη δυνατότητα, θέλουμε να παίξουμε τελικό. Όταν είπα ότι νιώθω ανασφαλής χθες αυτό επιβεβαιώθηκε σήμερα καθώς είχαμε 11 λάθη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πως να νιώθω ασφαλής με το να δίνω τόσες πολλές κατοχές στους αντιπάλους; Είχαμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε κάποια πράγματα αμυντικά και τελικά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε».

Για τον Φουρνιε: «Δεν έχω να πω και πολλά για τον Εβάν, μιλάμε για τον MVP του προηγούμενου Final 4. Ήταν επίσης MVP στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο καθένας ξέρει το ταλέντο του. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η αφοσίωσή του στο club, στους συμπαίκτες του και το επιτελείο είναι πολύ σημαντικότερα από την απόδοσή του».