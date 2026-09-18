Παναθηναϊκός: Το επιτελείο απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο, ξεχώρισε ο Ομπράντοβιτς!
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπουργκ στο δεύτερο ματς της ημέρας για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με το πρώτο παιχνίδι να λήγει με νικητή τον ΠΑΟΚ μετά το εντυπωσιακό buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Φόστερ κόντρα στην Παρτίζαν.
Μετά την επίσημη είσοδο του τριφυλλιού για ζέσταμα οι παίκτες και όλο το επιτελείο των «πράσινων» κατευθύνθηκαν στη θέση όπου βρίσκεται η φωτογραφία του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου στα επίσημα για να αφήσουν από ένα λουλούδι τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τη μνήμη του.
Ξεχώρισε η συγκινητική αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην κυρία Δέσποινα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον στενό δεσμό που έχει με την οικογένεια Γιαννακόπουλου.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
💚 Όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού άφησε από ένα λουλούδι στη θέση του Παύλου Γιαννακόπουλου.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 18, 2026
Στο τέλος η αγκαλιά του Ομπράντοβιτς με την κυρία Δέσποινα.#paobc pic.twitter.com/V4Hl6yx4XO
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