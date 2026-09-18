Φόστερ: «Είμαστε στο σημείο που θέλουμε, αλλά έχουμε δρόμο»

Ο Μάρκους Φόστερ έβαλε το buzzer-beater τρίποντο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Παρτιζάν, βλέπει εξέλιξη, αλλά παραμένει «προσγειωμένος» για τη συνέχεια.

Με 25 πόντους, 7/10 τρίποντα και το νικητήριο με την κόρνα της λήξης, ο Μάρκους Φόστερ, φώναξε «παρών» και στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ΠΑΟΚ, αλλά στο δρόμο που έχει μπροστά της.

«Μπορεί να είναι προετοιμασία, αλλά χτίζουμε με νίκες σαν και αυτή. Δεν είναι μυστικό ότι χτίζουμε κάτι καλό. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες και φαίνεται αυτό τον νικάμε τις ομάδες που νικάμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο όμως, για να πετύχουμε τους στόχους μας» είπε αρχικά και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τη συνεργασία με τον Νικ Καλάθη.

«Είναι πολύ εύκολο, ειλικρινά! Παίζω με το Νικ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ήξερα ότι μπορεί να κάνει αυτήν την πάσα που μου έκανε στο τελευταίο σουτ και φυσικά βρήκε την τέλεια πάσα σε εκείνο το σημείο».

Μιλώντας για τα κλειδιά της νίκης, σημείωσε... «Η ομάδα βρίσκει τον τρόπο να παίζει καλά, μέσα από τα λάθη μας. Νομίζω ότι στο βίντεο θα δούμε ότι δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε, ειδικά στην άμυνα. Βρήκαμε όμως τους τρόπους να «διαβάσουμε» κάποια πράγματα που κάνει ο αντίπαλος, να παλέψουμε και να παίξουμε physical».

Σε ερώτηση για τον Τρινκιέρι, απάντησε... «Είναι ένας σκληρός κόουτς αλλά, δε θα ήθελα κάποιον άλλον να με προπονεί εκτός από αυτόν! Είναι πολύ απαιτητικός, αλλά και πολύ απλός σε αυτό που ζητάει. Θα καθίσει και θα σου πει τι θέλει από σένα. Έχουν περάσει περίπου 6 εβδομάδες που είμαστε μαζί και είναι μια εκπληκτική εμπειρία για μένα».

Όσο για το τι σημαίνει η δεύτερη σερί φιλική νίκη του ΠΑΟΚ, κόντρα σε ομάδα Euroleague; «Σημαίνει πολλά! Σημαίνει ότι είμαστε εκεί που θέλουμε για αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Είναι καλό που πήραμε αυτές τις νίκες, αλλά χτίζουμε για κάτι μεγαλύτερο».