Με 11 παίκτες θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Μπουργκ (18.09, 21:15) στο ματς για το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Με έναν παίκτη... λιγότερο σε σχέση με το τουρνουά της Ρόδου θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκό στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Αυτό σημαίνει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει 11 παίκτες στην διάθεσή του για τα δύο παιχνίδια του τουρνουά καθώς δεν υπολογίζεται και ο Δημήτρης Μωραϊτης λόγω ενός τραβήγματος που αποκόμισε πριν από μερικές ημέρες.

Επίσης είναι εκτός οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Μουστάφα Φαλ, Κώστας Σλούκας, Νίκος Ρογκαβόπουλος και Γιάννης Κουζέλογλου.

Οι 11 διαθέσιμοι παίκτες γι' αυτό το ματς είναι οι Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου και Μαντζούκας.