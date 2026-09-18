Τρινκιέρι: «Δείχνουμε νοοτροπία και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι απάντησε σε... όλα, με τον τρόπο του, μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ με 100-99 επί της Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Από το... «αλληλούια» για την εμφάνιση του Μάρκους Φόστερ και τον «τραγικό» Καλάθη που «έχασε 5 λέι απ αλλά είναι μάγος στην πάσα», μέχρι τη νοοτροπία που δείχνει να βγάζει η ομάδα του, ο Αντρέα Τρινκιέρι είπε πολλά και ενδιαφέροντα, μετά τη νίκη επί της Παρτιζάν στο «T-Center».

«Μεγάλη νίκη, αλλά είμαστε στην προετοιμασία, τέλος, πάμε παρακάτω... Νοοτροπία! Ήμασταν κακοί στα τρία τελευταία λεπτά, επειδή και η Παρτιζάν έπαιξε πολύ psysical, χάσαμε λέι απ. Αλλά, δεν αφήσαμε το παρκέ χωρίς να δώσουμε τη μάχη» είπε αρχικά και στη συνέχεια απάντησε για το τι σημαίνει αυτή η νίκη για τον ΠΑΟΚ...

«Τίποτα... Ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας στο οποίο ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση και την απαραίτητη ευθύνη για τη φανέλα που φοράμε. Αν αυτό αλλάζει κάτι; Όχι. Ήταν ένα ακόμα παιχνίδι που έχω πολλά να διορθώσω μαζί με τους παίκτες. Ο προπονητής μπορεί να δουλέψει σε διάφορα στοιχεία του αγώνα, επίθεση, άμυνα, ατομικά, αλλά πιστεύω ότι η προετοιμασία, για μένα, έχει να κάνει με νοοτροπία, με βάσεις και με κουλτούρα. Πιστεύω ότι η ομάδα μας, δεδομένης της εποχής, δείχνει πολύ καλή νοοτροπία και πρέπει να χτίσουμε σε αυτό».

Όσο για την ένταση που έβγαλε και τι πρέπει να πάρουν οι παίκτες του από αυτό; «Ίσως πρέπει να πάρω εγώ κάτι από τους παίκτες μου. Είναι αμφίδρομο».

Σε ερώτηση για τον ενθουσιασμό που μπορεί να φέρουν στον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτά τα αποτελέσματα, απάντησε... «Είναι ήδη στον ουρανό, οπότε εγώ αυτό που πρέπει να κάνω, είναι να δουλεύει και να βελτιώνεται η ομάδα μου. Το να είσαι προπονητής μιας ομάδας που έχει τέτοιο κόσμο, είναι σα να είσαι προπονητής στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στη Φενέρμπαχτσε. Υπάρχει μια βάση οπαδών που σε πηγαίνει πάνω από τα όρια σου. Πρέπει να πιέσω τους παίκτες μου να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και τα υπόλοιπα θα έρθουν».

Όσο για την παρουσία του Καλάθη και την ιεραρχία στην ομάδα, είπε... «Πιστεύω ότι έχουμε μια κάποια ιεραρχία. Ο Νικ νομίζω ήταν τραγικός σήμερα, έχασε πέντε λέι απ! Αύριο το πρωί στις 7 μπορεί να έχουμε δουλειά στα λέι απ, δεξί και αριστερό! Στις πάσες όμως, είναι μάγος...»

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε και στην εικόνα του Φόστερ σήμερα... «Αλληλούια!» και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον Όσμαν. «Πιστεύω ότι δε θα είμαι ένας καλός προπονητής, αν μιλάω για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Λατρεύω να προπονώ την ομάδα μου, αγαπάω ό,τι κάνουν οι παίκτες μου, αποδέχομαι τα σκαμπανεβάσματά τους, η δουλειά μου είναι να τους κάνω καλύτερους. Γιατί δε μιλάμε για τον Χουγκάζ; Ήταν πολύ σημαντικός στην επίθεση μας. Ο Τσέντι είναι ο Τσέντι. Το χαμόγελο του, είναι το καλύτερο που έχουμε! Γιατί δε μιλάμε για το τελευταίο ριμπάουντ, από τον κοντύτερο μας παίκτη στο γήπεδο (σ.σ. Χάτζινς); Τελευταίο ριμπάουντ, που ήμασταν κακοί, χάσαμε σουτ και το πήρε αυτός. Είναι ομαδικό το άθλημα».

Σε ερώτηση για το αν ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα, απάντησε άμεσα: «Όχι! Έχουμε τη φιλοδοξία να το πετύχουμε, αλλά θα ήταν εντελώς τρελό, μέσα σε τρεις μήνες να θεωρούμε ότι θα καλύψουμε την απόσταση με ομάδες που είναι εκεί ψηλά 20-30 χρόνια σερί. Πρώτα από όλα, θέλουμε να ανταγωνιστούμε τους εαυτούς μας, κάθε μέρα. Κάθε μέρα να πηγαίνουμε στο γήπεδο για να γίνουμε καλύτεροι. Είναι μακρύς ο δρόμος και δεν είναι εύκολο να μαζέψεις αυτήν την απόσταση. Πιστεύω ότι κάποιες στιγμές, όταν η Παρτιζάν ήταν πολύ physical, εμείς δεν ακολουθούσαμε. Τι θα γίνει όταν θα αντιμετωπίζουμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό; Αλλά, έκανα ένα λάθος. Δεν είναι καν φιλοδοξία. Είναι ένα όνειρο και θέλω να κυνηγάω όνειρα».

