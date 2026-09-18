Ο Τσέντι Όσμαν και ο Ματίας Λεσόρ συναντήθηκαν μετά το φινάλε του ΠΑΟΚ - Παρτίζαν και αγκαλιάστηκαν θερμά.

Η αυλαία του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» άνοιξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Παρτίζαν, με τους Θεσσαλονικείς, να χαμογελούν στο τέλος, χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Μάρκους Φόστερ, με την κόρνα της λήξης για το 100-99.

Μετά το φινάλε του ματς, ο Τσέντι Όσμαν που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας συναντήθηκε στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens με τον παλιό του συμπαίκτη στον Παναθηναϊκό, Ματίας Λεσόρ. Μπορεί να άλλαξε φανέλα, όμως το τετ α τετ με τον Γάλλο ψηλό ήταν ιδιαίτερα θερμό με τους δύο άντρες να αγκαλιάζονται θερμά και να συζητούν για αρκετή ώρα δείχνοντας πως οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.

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