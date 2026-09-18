Ο Νικ Καλάθης έδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πασέρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Παρτίζαν στο Telekom Center Athens για του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ο Νικ Καλάθης κάνει τα μαγικά του.

Ο Έλληνας γκαρντ δεν σταματά να δείχνει την ικανότητα του στην πάσα και στο διάβασμα του παιχνδιού. Δεν είναι τυχαία ένας από τους σπουδαίους πασέρ στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε τέλεια το pick n' roll με τον Αλεξάντερ και την κατάλληλη στιγμή μοίρασε στον συμπαίκτη του, βγάζοντας μια τρομερή ασίστ πίσω από την πλάτη.

Απολαύστε την πάσα του