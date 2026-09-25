Αλλαγή ώρας για τον τελικό του Stoiximan Super Cup
Ο τελικός του Stoiximan Super Cup θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (27/9) στις 20:00 και όχι στις 21:00 όπως αρχικά είχε οριστεί από τη διοργανώτρια αρχή.
Η διοργάνωση στην οποία συμμετέχουν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου, μετά τη μεταφορά της από τη Ρόδο, όπου αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί.
Tο πρόγραμμα του Stoiximan Super Cup 2026:
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Ημιτελικός 16:45 Ολυμπιακός – ΑΕΚ (ΣΚΑΪ)
Ημιτελικός 21:00 Παναθηναϊκός AKTOR– ΠΑΟΚ (ΣΚΑΪ)
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Τελικός 20:00 (ΣΚΑΪ)
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