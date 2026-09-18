ΠΑΟΚ - Παρτίζαν: Οι τρομερές αντιδράσεις του Τρινκιέρι στο ημίχρονο
Ο ΠΑΟΚ και η Παρτίζαν διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο πλαίσιο του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου συμμετέχουν και ο Παναθηναϊκός με την Μπουργκ.
Παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Τσέντι Όσμαν στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Αντρέα Τρινκιέρι έκλεψε κι εκείνος με τη σειρά του την παράσταση με τις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Πρώτη φορά έδειξε τον εκνευρισμό του σε μία λάθος συνεννόηση του Μπαζίνα με τον Μήτρου-Λονγκ, ενώ η αντίδρασή του σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα ξεχώρισε μεταξύ άλλων, ενώ διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για το καλάθι του Όλμαν.
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