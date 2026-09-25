Γκάλης: «Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»
Λόγια σεβασμού και εκτίμησης έγραψε ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, για να αποχαιρετήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, σήμερα (25/09), σε ηλικία 77 ετών.
Με ένα λιτό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο «gangster» είπε το δικό του «αντίο» γράφοντας τα εξής: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».
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