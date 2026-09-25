Γκάλης: «Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»

Γιώργος Σακελλάρης
Γκάλης: «Ευγενικός άνθρωπος και εργάτης του μπάσκετ ο Σούλης Μαρκόπουλος»

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Η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ και ο Νίκος Γκάλης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο τον σπουδαίο προπονητή και άνθρωπο.

Λόγια σεβασμού και εκτίμησης έγραψε ο θρύλος του Άρη και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκος Γκάλης, για να αποχαιρετήσει τον Σούλη Μαρκόπουλο, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή, σήμερα (25/09), σε ηλικία 77 ετών.

Με ένα λιτό μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ο «gangster» είπε το δικό του «αντίο» γράφοντας τα εξής: «Με λύπη πληροφορήθηκα το θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ενός ευγενικού ανθρώπου κι εργάτη του basketball. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

@Photo credits: Nick Galis/Facebook
     

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