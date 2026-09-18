Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης έδωσε το «παρών» στο T-Center για να παρακολουθήσει το ΠΑΟΚ - Παρτίζαν.

To Telekom Center Athens φιλοξενεί το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ. Την αυλαία στο τουρνουά ανοίγει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν στις 17:30.

Μάλιστα, στο Κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων βρίσκεται ήδη και ο ισχυρός άντρας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλης Μυστακίδης, ο οποίος επέστρεψε από το Άμπου Ντάμπι για να δώσει το «παρών» στο τουρνουά που συμμετέχει η ομάδα του.

Μαζί του ήταν και ο πρόεδρος Γιάννης Πετμεζάς, αλλά και το μέλος του ΔΣ, Βαγγέλης Τσακμακάς ενώ τον υποδέχθηκε ο General Manager της ομάδας, Γιώργος Τσιάρας σχεδόν 45 λεπτά πριν από το τζάμπολ.