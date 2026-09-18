Γνωστή έγινε η 12αδα της Φενέρμπαχτσε για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Η σεζόν ξεκινάει επίσημα σήμερα (18/09) με το Σούπερ Καπ της EuroLeague. Για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (17:00) στην «Etihad Arena» του Αμπου Ντάμπι.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά (σε επίσημο αγώνα) αντιμέτωπες, μετά το Final Four της Αθήνας. Για το προσεχές παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σάρας Γιασικεβίτσιους.

Ο Λιθουανός δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έμεινε εκτός.

Η 12αδα της Φενέρμπαχτσε

Μπίνγκχαμ, Μπάλντγουϊν, Μέλι, Σανλί, Χόρτον-Τάκερ, Γιούζανγκ, Φόρεστ, Κι, Μπίτιμ, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς