Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η 12αδα της ομάδας του Γιασικεβίτσιους
Αποστολή στο Αμπου Ντάμπι: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Η σεζόν ξεκινάει επίσημα σήμερα (18/09) με το Σούπερ Καπ της EuroLeague. Για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε (17:00) στην «Etihad Arena» του Αμπου Ντάμπι.
Οι δύο ομάδες θα βρεθούν ξανά (σε επίσημο αγώνα) αντιμέτωπες, μετά το Final Four της Αθήνας. Για το προσεχές παιχνίδι, έγιναν γνωστές οι επιλογές του Σάρας Γιασικεβίτσιους.
Ο Λιθουανός δεν υπολογίζει στον Σέιν Λάρκιν, ο οποίος έμεινε εκτός.
Η 12αδα της Φενέρμπαχτσε
Μπίνγκχαμ, Μπάλντγουϊν, Μέλι, Σανλί, Χόρτον-Τάκερ, Γιούζανγκ, Φόρεστ, Κι, Μπίτιμ, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς
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