Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι εκτός.

Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι τη σεζόν 2026-2027. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ (18/09, 17:00) της EuroLeague, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Μετά από πέντε φιλικά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου. Αντίπαλός του στα ημιτελικά, η ομάδα που απέκλεισε στα ημιτελικά του Final Four της Αθήνας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, ενώ εκτός έμειναν οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές.

Από την άλλη, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Κώστας Παπανικολάου.

Η 12αδα του Ολυμπιακού

Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης