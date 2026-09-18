Ολυμπιακός: Χωρίς Μιλουτίνοφ η 12αδα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε
Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για το πρώτο του επίσημο παιχνίδι τη σεζόν 2026-2027. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ (18/09, 17:00) της EuroLeague, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
Μετά από πέντε φιλικά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου. Αντίπαλός του στα ημιτελικά, η ομάδα που απέκλεισε στα ημιτελικά του Final Four της Αθήνας.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί, ενώ εκτός έμειναν οι Νετζήπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές.
Από την άλλη, κανονικά διαθέσιμος είναι ο Κώστας Παπανικολάου.
Η 12αδα του Ολυμπιακού
Τζόσεφ, ΜακΙντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοβ, Χολ, Τζόουνς, Καραγιαννίδης
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