Φενέρμπαχτσε - Μπεσίκτας 72-59: Πρώτος τίτλος της σεζόν για τη Φενέρ
Μετά την τρίτη θέση στο Σούπερ Καπ της EuroLeague, η Φενέρμπαχτσε κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο στη σεζόν. Αντιμετώπισε την Μπεσίκτας στον τελικό του τουρκικού Σούπερ Καπ και δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορί και επικράτησε με 72-59.
Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους, ήταν οι Γουέιντ Μπάλντγουϊν με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 λάθη σε 20 λεπτά και Μπράξτον Κι με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 17 λεπτά.
Για την Μπεσίκτας ξεχώρισε ο Τζέιλεν Νόουελ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 17 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 21-10, 46-27, 58-46, 72-59
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