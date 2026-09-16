Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ Δημήτρης Ιτούδης αναφέρθηκε στην «μάχη» με την Μακάμπι για τον πρώτο τίτλο που είναι το Super Cup στο Ισραήλ και μίλησε με σεβασμό για τον Όντεντ Κάτας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ταμίρ Μπλατ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθεί με την Μακάμπι την Πέμπτη (17/9, 20:55) για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο Super Cup του Ισραήλ και ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε με σεβασμό για τον Όντεντ Κάτας, ενώ αναφέρθηκε και στον Ταμίρ Μπλατ.

«Είμαστε περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που ανοίγουμε τη σεζόν απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο και μια ομάδα όπως η Μακάμπι. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην ήθελε λίγο περισσότερο χρόνο στην προετοιμασία, και ο χρόνος που διαθέτουμε για να γνωρίσουμε τους παίκτες μειώνεται, καθώς όλα είναι προσανατολισμένα στην έναρξη της Euroleague. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Χαίρομαι που βρισκόμαστε στο Ισραήλ» δήλωσε ο Δημήτρης Ιτούδης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Όντεντ Κάτας στον Παναθηναϊκό τη διετία 1999-2001, όταν ο ίδιος διετέλεσε άμεσος συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Ήμουν πολύ περήφανος που είχαμε τον Όντεντ Κάτας στην ομάδα μας ως παίκτη. Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, καθώς έφερε το δικό του στυλ παιχνιδιού στο σύστημά μας, αλλά μόλις το αφομοίωσε, έκανε σπουδαία πράγματα και χάρισε τίτλους και μεγάλες στιγμές. Ήταν πολύ δεκτικός στην προπονητική καθοδήγηση. Η σχέση μας διατηρήθηκε στο πέρασμα των χρόνων. Υπάρχει σεβασμός» εξήγησε.

Για την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ, υπογράμμισε: «Το πρωτάθλημα αντιμετώπισε δυσκολίες πέρυσι, αλλά ολοκληρώθηκε, και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους γι' αυτό. Ένας τίτλος παραμένει τίτλος, επομένως θα παλέψουμε γι' αυτόν. Διαθέτουμε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα».

Τέλος, ρωτήθηκε για τον Ταμίρ Μπλατ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τη Χάποελ, προερχόμενος από τη Μακάμπι, απάντησε: «Είχα μία συζήτηση μαζί του το καλοκαίρι και γνωρίζω ότι ήταν τραυματίας και ότι θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα γι' αυτό τον λόγο. Όσον αφορά τη στρατηγική μας από εδώ και πέρα, είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες εβδομάδες».