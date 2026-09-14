Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δεν μπορεί να δηλώσει ακόμη τον Γιαμ Μαντάρ, καθώς ο παίκτης χρωστάει χρήματα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ως τώρα οι παίκτες είχαν λαμβάνειν από τις ομάδες και υπήρχε πρόβλημα, όμως στην περίπτωση του Γιαμ Μαντάρ με την Χάποελ Τελ Αβίβ συμβαίνει το αντίθετο και γι' αυτό δεν μπορεί να δηλωθεί από την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Euroleague!

Τα μέσα του Ισραήλ και ειδικότερα το «Sport5» εξήγησε πως ο Ισραηλινός γκαρντ δεν μπορεί να αγωνιστεί στην «ομάδα του λαού», καθώς έχει οικονομικές εκκρεμότητες με την προηγούμενη ομάδα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta το κόστος του σπιτιού του Γιαμ Μαντάρ στη Σόφια ήταν αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο που είχε συμφωνηθεί στο συμβόλαιο με συνέπεια να έχει προκύψει μια διαφορά, που πρέπει να επιστρέψει πλέον ο παίκτης για να μπορέσει να αποδεσμευτεί και να τον δηλώσει η Μακάμπι για τις υποχρεώσεις της στην Euroleague.

Η Χάποελ δεν κάνει πίσω και περιμένει να καταβληθεί το ποσό της διαφοράς από τον Ισραηλινό γκαρντ, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να δηλωθεί από την Μακάμπι. Όταν λοιπόν διευθετηθεί το ζήτημα ο Μαντάρ θα είναι ελεύθερος να αγωνιστεί στη Euroleague με την ομάδα του Όντεντ Κάτας.

