Ο Μπρούνο Καμπόκλο αναμένεται να επιστρέψει στη Χάποελ Τελ Αβίβ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο αξίας τριών εκατομμυρίων δολαρίων!

Λιγότερο από δύο εβδομάδες έμειναν για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στη EuroLeague, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ που συνεχίζει να ενισχύεται, υπογράφοντας τον Μπρούνο Καμπόκλο.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ επιστρέφει στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, προκειμένου να καλύψει το κενό που άφησε ο Τζόναθαν Μόντλεϊ. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Καμπόκλο συμφώνησε με τον σύλλογο για διετές συμβόλαιο αξίας τριών εκατομμυρίων δολαρίων!

Δηλαδή αναμένεται να εισπράττει 1.5 εκατομμύρια ανά σεζόν. Την περασμένη χρονιά έκανε ένα μικρό πέρασμα από την Ντουμπάι BC, όπου σε 11 ματς είχε μ.ο 6.3 πόντους και 3.1 ριμπάουντ ανά αγώνα.