Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε μία ανάρτηση στο Instagram και... τρόλαρε όσους σχολιάζουν άσχημα τη σωματική του κατάσταση.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και ένας από τους παίκτες που δεν θα είναι διαθέσιμος, λόγω τραυματισμού, είναι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, που δουλεύει σκληρά για να είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της EuroLeague, έκανε ένα ποστάρισμα στο Instagram. Στη συγκεκριμένη ανάρτηση, έγραψε «Πάμε» και έβαλε ένα τριφύλλι δίπλα, ενώ με hashtag, έγραψε χοντρός και τεμπέλης, για να τρολάρει όλους όσους τον σχολιάζουν αρνητικά, για τη σωματική του κατάσταση.