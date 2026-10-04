Ομπραντόιρο- Ρεάλ Μαδρίτης 107-114: Γλίτωσε το νέο... κάζο στο τέλος
Γλίτωσε νέο «κάζο» η Ρεάλ Μαδρίτης! Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ επικράτησε με 114-107 εκτός έδρας της Ομπραντόιρο και πέτυχε την 2η νίκη της στο ισπανικό πρωτάθλημα.
Σε ένα απίστευτο ματς που κρίθηκε στην παράταση, η «βασίλισσα» κατάφερε να κερδίσει στο φινάλε, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Καμπαρό με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
BRAAAAAAAAAAAAANDON CHILDRESSSSSSSSSSSS EMPATANDO EL PARTIDOOOO Y FUERZA LA PRÓRROGA 📺 En abierto por @DAZN_ES y @MovistarPlus con el DAZN Open days | #LigaEndesa | @OBRADOIROCAB https://t.co/JqNUQnyd3d— Liga Endesa (@ACBCOM) October 4, 2026
Άξιος συμπαραστάτης του ο Μαλεντόν με 25 πόντους. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Τσίλντρες με 23 πόντους. Επόμενη υποχρέωση για τη Ρεάλ Μαδρίτης το ματς κόντρα στην Παρτίζαν (08/10, 21:45) για τη EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα:22-22, 43-55, 70-79, 99-99 κ.δ, 107-114
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