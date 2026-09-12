Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν κρατιέται ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ και αυτοανακοινώθηκε!
Η είδηση που ήθελε τον Σμιθ Τζούνιορ να μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ, επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό γκαρντ.
Λίγο μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου φιλικού της Ρεάλ όπου διέλυσε την Ουνικάχα μέσα στη Μάλαγα, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ με σχετική ανάρτηση... ανακοινώθηκε στους Μαδριλένους.
Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.
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