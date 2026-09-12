Ο πρώην παίκτης των Λέικερς, Νικ Σμιθ Τζούνιορ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η είδηση που ήθελε τον Σμιθ Τζούνιορ να μετακομίζει στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ, επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Αμερικανό γκαρντ.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση και του τελευταίου φιλικού της Ρεάλ όπου διέλυσε την Ουνικάχα μέσα στη Μάλαγα, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ με σχετική ανάρτηση... ανακοινώθηκε στους Μαδριλένους.

Ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ, από το 2023 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε με τη φανέλα των Χόρνετς στο NBA, ενώ τη σεζόν 2025-26 έπαιξε για τους Λέικερς. Σε 30 παιχνίδια με την ομάδα του Λος Άντζελες είχε μ.ο 6.2 πόντους ανά αγώνα.