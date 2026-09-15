Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του Ολυμπιακού στο Άμπου Ντάμπι για το Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την έναρξη της σεζόν. Οι πρώτες επίσημες υποχρεώσεις για τους πρωταθλητές Ευρώπης, θα είναι στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα διεκδικήσουν το πρώτο Σούπερ Καπ της EuroLeague.

Εκεί θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά, με το άλλο ζευγάρι να είναι το Ρεάλ Μαδρίτης - Ντουμπάι BC. Στους «ερυθρόλευκους», υπάρχει μεγάλη ανησυχία με τους τραυματίες και το ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Εκτός είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ, με την περίπτωση του τελευταίου, να είναι ενθαρρυντική.

Ο Σέρβος γίγαντας, έπαιξε για δύο λεπτά στο φιλικό με τη Μακάμπι και μετά αποχώρησε, καθώς ταλαιπωρούταν από τενοντίτιδα. Το πρόβλημα του «Μίλου» δεν είναι τελικά σοβαρό και θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο μόνος λόγος να μην αγωνιστεί σε κάποιο ματς, είναι αν νιώσει ενοχλήσεις ξανά, στον ορθό μηριαίο αριστερά.