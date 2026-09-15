Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε στην δημοσιότητα όλα τα παρασκήνια από την Media Day των «πρασίνων».

Την Δευτέρα 14/09 πραγματοποιήθηκε στο «Telekom Center Athens» η Media Day της Euroleague ενόψει της νέας σεζόν όπου έκλεψαν την παράσταση οι νέες φανέλες της ομάδας.

Η «πράσινη» ΚΑΕ «ανέβασε» στα socia media την παρακάμερα των όσων συνέβησαν μεταξύ των παικτών του Παναθηναϊκού.

Και όχι μόνο των παικτών καθώς είχαν την δική τους τιμητική τόσο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς όσο και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης.