Παναθηναϊκός: Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες με τις νέες φανέλες

Παναθηναϊκός: Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες με τις νέες φανέλες

Γιώργος Κούβαρης
Yabusele
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Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για τις νέες εμφανίσεις της ομάδας ενόψει της σεζόν 2026-27.

Στο περιθώριο της Media Day των «πρασίνων» το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09) οι παίκτες της ομάδας πρωτοφόρεσαν τις νέες φανέλες της ομάδας.

Άπαντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και την ανυπομονησία τους προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στα παιχνίδια που έρχονται.

Φυσικά εστίασαν στην Ακρόπολη και υπογράμμισαν ότι το ίδιο εντυπωσιακές είναι τόσο οι πράσινες όσο και οι λευκές φανέλες.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

 
@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

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