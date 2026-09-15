Παναθηναϊκός: Εντυπωσιασμένοι οι παίκτες με τις νέες φανέλες
Στο περιθώριο της Media Day των «πρασίνων» το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09) οι παίκτες της ομάδας πρωτοφόρεσαν τις νέες φανέλες της ομάδας.
Άπαντες εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους και την ανυπομονησία τους προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν στα παιχνίδια που έρχονται.
Φυσικά εστίασαν στην Ακρόπολη και υπογράμμισαν ότι το ίδιο εντυπωσιακές είναι τόσο οι πράσινες όσο και οι λευκές φανέλες.
Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR
𝙁𝙞𝙧𝙨𝙩 𝙡𝙤𝙤𝙠, 𝙞𝙣𝙨𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙡𝙤𝙫𝙚 💚🤩— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 15, 2026
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