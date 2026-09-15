Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές της Σερβίας με το κόμμα που δημιούργησαν οι φοιτητές, όπως αναφέρει το σερβικό BBC και πλέον έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πράξει με την Euroleague της οποίας προεδρεύει.

Υποψήφιος με το κόμμα που δημιούργησε το φοιτητικό κίνημα στις πρόωρες εκλογές της Σερβίας, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 25 Οκτωβρίου, θα είναι ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, σύμφωνα με το Σέρβικο BBC.

Μια εξέλιξη που προκαλεί μεγάλη έκπληξη, καθώς ο «ισχυρός» παράγοντας της Euroleague φαίνεται πως πείστηκε και κατέρχεται στην πολιτική με το φοιτητικό κίνημα που μετατρέπεται σε κόμμα από τις διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς σε μια πολιτική οργάνωση που αναμένεται να είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Μάλιστα στη λίστα που ανακοινώθηκε ήδη πρώτος βρίσκεται ο γιατρός Ίλια Σρντάνοβιτς και ακολουθεί ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καθώς και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Σερβίας όπως ο Ντέγιαν Σόσκιτς πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, ο μουσικός Φέντα Ντίμοβιτς, ο αθλητής Μίχαλ Ντουντάς και ο Αλεξάνταρ Μποκάλ, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή του Βελιγραδίου.

Το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Νόβι Σαντ, όπου 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κατάρρευση της οροφής του σταθμού, ενεργοποίησε το φοιτητικό κίνημα που πρωταγωνίστησε στις μαζικές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης.

Οι φοιτητές προχώρησαν πλέον στη δημιουργία πολιτικού κόμματος, ενώ συνολικά εκλέγονται 250 βουλευτές, ανάμεσα στους οποίους διεκδικεί μια θέση με πολλές πιθανότητες ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Ωστόσο, σε μια περίπτωση που θα εκλεγεί που είναι πολύ πιθανό, καθώς πρόκειται για μια από τις εμβληματικές μορφές του σερβικού μπάσκετ τι θα γίνει με τη θέση του στην Euroleague; Πως μπορεί να κρατάει δυο «καρπούζια στην ίδια μασχάλη»; Δηλαδή να κατέχει τη θέση του προέδρου στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και ταυτόχρονα να ασχολείται με τα κοινά στη Σερβία.

Αναμφίβολα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η στάση που θα κρατήσει μετά τις 25 Οκτωβρίου, οπότε και θα διεξαχθούν οι πρόωρες εκλογές στη Σερβία.