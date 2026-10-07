Οι Ένζο Φερνάντες και Λιονέλ Σκαλόνι ξέσπασαν σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της ομιλίας που έδωσε ο Λιονέλ Μέσι, μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Αργεντινής με το Μπενίν.

Το στάδιο «Μονουμένταλ» φόρεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10) τα γιορτινά του και φιλοξένησε τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αλμπισελέστε.

Συγκεκριμένα, η Αργεντινή υποδέχθηκε το Μπενίν στο κατάμεστο στάδιο του Μπουένος Άιρες, σε ένα παιχνίδι που ήταν γεμάτο συγκίνηση από την αρχή μέχρι και το τέλος. Αναλυτικότερα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο «pulga» ξέσπασε σε κλάματα, καθώς ο εθνικός ύμνος της χώρας τραγουδήθηκε από τον Φάμπιο Σαντάνα, έναν βετεράνο του Πολέμου των Φόκλαντ, ενώ παράλληλα μια τεράστια φανέλα με το όνομα «Μέσι 10» βρισκόταν πάνω από το γήπεδο.

Ωστόσο οι συγκινήσεις δεν μειώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς λίγα λεπτά αφότου ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα στο ματς, ο εμβληματικός αρχηγός της εθνικής ομάδας αποφάσισε να βγάλει έναν δεκάλεπτο λόγο, αποκαλώντας την στιγμή εκείνη ως την «πιο δύσκολη μέρα» της καριέρας του.

«Δεν έχω τίποτα άλλο παρά να ευχαριστήσω. Ήταν υπερηφάνεια για μένα να εκπροσωπώ αυτή τη φανέλα για 20 χρόνια. Ακόμα και στις χειρότερες στιγμές, δεν σταμάτησα ποτέ να αγωνίζομαι, να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και να θέλω να είμαι πάντα εδώ.

Το να μην επιστρέψω πια θα είναι ένας τεράστιος πόνος, θα ήθελα πολύ να έρθω για πάντα γιατί το να παίζω για την Αργεντινή είναι το πιο όμορφο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου για αυτόν τον χρόνο που μοιράστηκα με αυτήν την ομάδα.

Με έκαναν να πραγματοποιήσω το παιδικό μου όνειρο, να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής, να πάω στο Copa America, στη Finalissima... Ήξερα ότι ήμουν περιτριγυρισμένος από πολεμιστές που έδωσαν τη ζωή τους», ήταν τα λόγια του αστέρα της Ίντερ Μαϊάμι.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Μέσι η συγκίνηση στην ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που δεν μπόρεσαν να την κρύψουν και ξέσπασαν σε λυγμούς. Για παράδειγμα, τόσο ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Λιονέλ Σκαλόνι, όσο και ο σταρ της Μάντσεστερ Σίτι, Ένζο Φερνάντες, δεν κατάφεραν να συγκρατηθούν και η καμέρα του αγώνα τους «έπιασε» να κλαίνε για την αποχώρηση του Αργεντίνου θρύλου.