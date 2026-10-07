Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε και επίσημα από την Εθνική Αργεντινής, έχοντας στο παλμαρέ του εκτός από τίτλους και πάμπολλα ρεκόρ.

Η βραδιά που κανένας Αργεντίνος (και όχι μόνο) δεν ήθελε ποτέ να έρθει, ανήκει ήδη στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, καθώς ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά το περιβραχιόνιο και τη φανέλα της Εθνικής, τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/10).

Ο Pulga κατάφερε για μια ακόμη φορά να δώσει παράσταση εντός αγωνιστικού χώρου, αφού είχε γκολ και δυο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο (πάνω από 80 χιλιάδες) Μονουμεντάλ, σε ένα ιστορικό και γεμάτο συγκίνηση και δάκρυα βράδυ.

Πλέον, ο 39χρονος μάγος θα συνεχίσει την πορεία του μονάχα σε συλλογικό επίπεδο με την Ίντερ Μαϊάμι, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη και ρεκόρ που μοιάζει δύσκολο να... σπάσουν.

Τα ρεκόρ του Μέσι με την Αργεντινή

Περισσότερες συμμετοχές (208)

Περισσότερα γκολ (126)

Περισσότερες ασίστ (70)

Περισσότερα παιχνίδια ως αρχηγός (148)

Περισσότερα γκολ σε επίσημα παιχνίδια (71)

Συμμετοχή σε 6 Μουντιάλ - Μαζί με Κριστιάνο

Περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ (34)

Περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ ως Αργεντίνος (21)

Περισσότερες ασίστ σε Μουντιάλ ως Αργεντίνος (12)

Περισσότερες νίκες σε Μουντιάλ (23)

Περισσότερες συμμετοχές ως αρχηγός σε Μουντιάλ (26)

Περισσότερες συμμετοχές ως αρχηγός σε τελικό Μουντιάλ (3)

Περισσότεροι τελικοί με την Εθνική (11)

Περισσότερα χατ-τρικ (11)

Περισσότερες «ντοπιέτες»* (17)

Περισσότερα γκολ σε ένα παιχνίδι (5)

Περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος (18)

Μοναδικός που έχει κερδίσει δυο φορές τη «Χρυσή Μπάλα» του Μουντιάλ

Μοναδικός με γκολ σε όλα τα νοκ-άουτ παιχνίδια Μουντιάλ (στην ίδια διοργάνωση)

Περισσότερα βραβεία MOTM στην ιστορία του Μουντιάλ

Περισσότερες συμμετοχές σε Κόπα Αμέρικα (39)

Περισσότερα παιχνίδια Κόπα Αμέρικα με γκολ (16)

Περισσότερες ασίστ στην ιστορία του Κόπα Αμέρικα (12)

Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ στη Ν. Αμερική (36)

Πρώτος σε συμμετοχές σε προκριματικά Μουντιάλ (72)

*δυο γκολ σε ένα παιχνίδι