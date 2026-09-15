Παπαπέτρου στο «Gazz Floor»: Αυτός είναι ο νέος Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς!
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου «επέστρεψε» στο «Gazz Floor by Novibet» για τη σεζόν 2026-27 και κατέθεσε τις απόψεις του, μεταξύ άλλων, για τη νεα σεζόν του Παναθηναϊκού.
Ανέλυσε τα όσα θα πρέπει να περιμένουν οι φίλοι των «πρασίνων» από την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κάνοντας ειδική αναφορά στο ρόστερ και τα νέα αποκτήματα.
Στάθηκε στον ρόλο που θα έχει ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για τον Κώστα Σλούκα με αφορμή και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο Gazzetta.
Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο «Gazz Floor»
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