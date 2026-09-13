Σε τουρνουά προετοιμασίας, η Βαλένθια επικράτησε της Μπασκόνια στον μεγάλο τελικό έχοντας ως καλύτερο τον Τι Τζέι Σορτς.

«Ελληνικό» χρώμα είχε η αναμέτρηση μεταξύ Βαλένθια και Μπασκόνια στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας καθώς διασταύρωναν τα ξίφη τους δύο πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.

Ο λόγος για τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ όπου ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο ήταν ο νικητής με 93-91 αλλά και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 23:38 και είχε 22 πόντους με 7/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/11 βολές, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Ο Άρμονι Μπρουκς τον ακολούθησε με άλλους 13 πόντους και 3/9 τρίποντα, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του πρ4ώην παίκτη του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας με 12 πόντους σε κάτι λιγότερο από 13 λεπτά συμμετοχής.

Στον αντίποδα ο Κένεθ Φαρίντ αγωνίστηκε για 19:22 λεπτά και είχε 7 πόντους με 2/7 δίποντα, 3/4 βολές και 13 ριμπάουντ! Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ήταν ο Κρις Ντουάρτε με 25 πόντους (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 11/13 βολές), ενώ οι Στιούαρτ και Λόουσον πρόσθεσαν από 19 και 13 πόντους αντίστοιχα.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 41-36, 62-57, 93-91.