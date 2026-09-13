Βαλένθια - Μπασκόνια 93-91: Εντυπωσιακός ο Σορτς, επικράτησε του Φαρίντ
«Ελληνικό» χρώμα είχε η αναμέτρηση μεταξύ Βαλένθια και Μπασκόνια στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας καθώς διασταύρωναν τα ξίφη τους δύο πρώην συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό.
Ο λόγος για τους Τι Τζέι Σορτς και Κένεθ Φαρίντ όπου ο Αμερικανός γκαρντ όχι μόνο ήταν ο νικητής με 93-91 αλλά και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε για 23:38 και είχε 22 πόντους με 7/11 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 8/11 βολές, 2 ασίστ και 1 ριμπάουντ. Ο Άρμονι Μπρουκς τον ακολούθησε με άλλους 13 πόντους και 3/9 τρίποντα, ενώ πολύ καλή ήταν και η παρουσία του πρ4ώην παίκτη του Περιστερίου, Άλβαρο Καρντένας με 12 πόντους σε κάτι λιγότερο από 13 λεπτά συμμετοχής.
Στον αντίποδα ο Κένεθ Φαρίντ αγωνίστηκε για 19:22 λεπτά και είχε 7 πόντους με 2/7 δίποντα, 3/4 βολές και 13 ριμπάουντ! Πρώτος σκόρερ για τους Βάσκους ήταν ο Κρις Ντουάρτε με 25 πόντους (4/9 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 11/13 βολές), ενώ οι Στιούαρτ και Λόουσον πρόσθεσαν από 19 και 13 πόντους αντίστοιχα.
Τα δεκάλεπτα: 19-17, 41-36, 62-57, 93-91.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.