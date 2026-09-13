Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Λιέιδα με 96-87 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Καταλονίας, ωστόσο ανησυχεί με τον Μπριθουέλα ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν κατέκτησε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας της Λιέιδα με 96-87, όμως ανησυχεί για τον Μπριθουέλα.

Η ομάδα του Σέκουλιτς, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας 30 πόντους, μπόρεσε να πάρει τα... ηνία του αγώνα και στο τέλος να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Καταλονίας.

Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 19 πόντους και 7 ασίστ. Το μυαλό όλων των ανθρώπων της ισπανικής ομάδας είναι στον Νταρίο Μπριθουέλα, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση υποβασταζόμενο, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 40-44, 66-69, 96-87