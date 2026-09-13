Μπαρτσελόνα - Λιέιδα 96-87: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ανησυχεί για Μπριθουέλα!
Τον πρώτο τίτλο της σεζόν κατέκτησε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας της Λιέιδα με 96-87, όμως ανησυχεί για τον Μπριθουέλα.
Η ομάδα του Σέκουλιτς, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας 30 πόντους, μπόρεσε να πάρει τα... ηνία του αγώνα και στο τέλος να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Καταλονίας.
Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 19 πόντους και 7 ασίστ. Το μυαλό όλων των ανθρώπων της ισπανικής ομάδας είναι στον Νταρίο Μπριθουέλα, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση υποβασταζόμενο, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.
Τα δεκάλεπτα: 18-23, 40-44, 66-69, 96-87
Sempre és maco començar el curs guanyant 🏆💙❤️ pic.twitter.com/GGrgJDk7NB— Barça Basket (@FCBbasket) September 13, 2026
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