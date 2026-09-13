Μπαρτσελόνα - Λιέιδα 96-87: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ανησυχεί για Μπριθουέλα!

Μπαρτσελόνα - Λιέιδα 96-87: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ανησυχεί για Μπριθουέλα!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπαρτσελόνα - Λιέιδα 96-87: Κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν, ανησυχεί για Μπριθουέλα!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Λιέιδα με 96-87 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Καταλονίας, ωστόσο ανησυχεί με τον Μπριθουέλα ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν κατέκτησε η Μπαρτσελόνα, επικρατώντας της Λιέιδα με 96-87, όμως ανησυχεί για τον Μπριθουέλα.

Η ομάδα του Σέκουλιτς, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο στο τελευταίο δεκάλεπτο, σκοράροντας 30 πόντους, μπόρεσε να πάρει τα... ηνία του αγώνα και στο τέλος να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Καταλονίας.

Πρώτος σκόρερ για την Μπαρτσελόνα ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 19 πόντους και 7 ασίστ. Το μυαλό όλων των ανθρώπων της ισπανικής ομάδας είναι στον Νταρίο Μπριθουέλα, ο οποίος αποχώρησε από την αναμέτρηση υποβασταζόμενο, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 40-44, 66-69, 96-87

 

@Photo credits: x_Barça Basket
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΙΣΠΑΝΙΑ Τελευταία Νέα