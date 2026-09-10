Την περίπτωση του Άλεξ Λεν εξετάζει η Μπασκόνια για την ενίσχυση της γραμμής των ψηλών εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ασφυκτικό πρέσινγκ στον Άλεξ Λεν πραγματοποιεί η Μπασκόνια για να αποσπάσει την υπογραφή του και να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία. Ο 33χρονος σέντερ που πέρσι αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης πραγματοποιώντας πολύ καλές εμφανίσεις θεωρείται η ιδανική λύση για την ενίσχυση της front line.

Ο Ουκρανός σέντερ όπως αναφέρει η El Correo είναι ο βασικός στόχος για την ρακέτα, καθώς τον τελευταίο καιρό οι Βάσκοι αναζητούν έναν σέντερ για να έχουν βάθος και ποιότητα στο «ζωγραφιστό» και ο προπονητής της ομάδας Πάολο Γκαλμπιάτι τον θεωρεί την ιδανική επιλογή.

Ο Άλεξ Λεν επέστρεψε την περσινή χρονιά στην Ευρώπη, έπειτα από 12 σεζόν στο ΝΒΑ και με τη Ρεάλ Μαδρίτης είχε 4.8 πόντους μέσο όρο, 2.7 ριμπάουντ και 1 κόψιμο σε 11 λεπτά ανά αγώνα στη Euroleague το Ισπανικό πρωτάθλημα (Endesa League) και το Κύπελλο Ισπανίας.

Οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης της Μπασκόνια με τον παίκτη συνεχίζονται και υπάρχει αισιοδοξία πως σύντομα θα κλείσει το θέμα και ο Ουκρανός σέντερ θα αποτελέσει μέλος της ομάδας για τη νέα χρονιά.