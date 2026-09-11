Φαρίντ: Ξεχώρισε στο ντεμπούτο του με τη Μπασκόνια
Ο Αμερικανός σέντερ αποτέλεσε παρελθόν από τους «πράσινους» και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στη Βιτόρια και δη στην Μπασκόνια.
Την Παρασκευή (11/09) φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα των Βάσκων και ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης απέναντι στην Άλμπα με 101-99.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 16:20 λεπτά στο παιχνίδι και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 13 πόντους έχοντας 3/3 δίποντα, 7/7 βολές, 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Πρώτοι σκόρερ των Βάσκων ήταν οι Λόουσον (19π.) και Φριτς (18π., 10ριμπ.)
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