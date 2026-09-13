Ο Ολυμπιακός επικράτησε και της Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τον Ερυθρό Αστέρα και ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε κάνοντας απολογισμό για το πνεύμα νικητή των παικτών, ενώ παραδέχθηκε πως θα ήθελε ένα 20ημερο ακόμη προετοιμασίας.

Ο Ολυμπιακός έκανε το «2 στα 2» στην Κύπρο και το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» κερδίζοντας (77-72) και τη Μακάμπι, ωστόσο ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζώκας κάνοντας τον απολογισμό του αναφέρθηκε στο πνεύμα νικητή των παικτών του, αλλά παραδέχθηκε πως θα ήθελε ακόμη ένα 20ημερο προετοιμασίας.

«Φυσικά και αυτά τα φιλικά μας δίνουν μία σημαντική εικόνα. Ήταν δύο ματς που δεν παίξαμε καλά, δεν βρήκαμε ρυθμό και δεν πιάσαμε αρκετά μεγάλα διαστήματα καλής απόδοσης. Μονάχα ορισμένα ξεσπάσματα θεωρώ. Δεν υποτιμώ ότι κερδίσαμε δύο μεγάλες ομάδες υψηλού επιπέδου όπως ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Το γεγονός πως έχουμε ένα πνεύμα νικητή και κάνουμε στο τέλος αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε είναι σημαντικό» δήλωσε ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων».

Και πρόσθεσε: «Σίγουρα δείχνουμε, φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι να έχουμε για μεγάλη διάρκεια καλά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Σήμερα κάναμε 10 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και δεχθήκαμε πενήντα πόντους στα άλλα τρία. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, ειδικά όταν αρχίσαμε να παίζουμε με αλλαγές. Μας βοήθησε πολύ ο Τζόζεφ σε αυτό ήταν πολύ καλός. Και ο Εντιάι ήταν φανταστικός σε αυτό το κομμάτι και μας βοήθησε να πάρουμε το ματς. Προφανώς μέσα από την άμυνά μας έγιναν όλα αυτά. Θα ήθελα να έχουμε άλλη μία προετοιμασία ακόμα είκοσι ημερών».

Για το πρόβλημα που προέκυψε με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και αποχώρησε νωρίς στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, εξήγησε: «Σήμερα είχε ενόχληση ο Μιλουτίνοφ και έμεινε έξω, φορτώθηκαν οι ψηλοί με φάουλ. Ο Βεζένκοβ είναι ανέτοιμος ακόμα και πονάει στον αγκώνα και δεν μπορεί να παίξει καλά παιχνίδια και ο Παπανικολάου δεν έπαιξε. Ο Τζόουνς δεν ήταν εδώ. Πρέπει να βρεθούμε σαν ομάδα ταχύτατα για να παίξουμε καλά παιχνίδια».

Και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, κατέληξε: «Έχουμε δύο προπονήσεις για το Super Cup. Οι τραυματίες πάνε μέρα-μέρα. Ο Μιλουτίνοφ πόνεσε και δεν μπόρεσε να παίξει άλλο. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ποιους έχουμε και θα δούμε».

