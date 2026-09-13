Ολυμπιακός-Μακάμπι 77-72: Τα highlights της κυριαρχίας των «ερυθρολεύκων»
Ο Ολυμπιακός μετά τον Ερυθρό Αστέρα επιβλήθηκε (77-72) και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου. Οι «ερυθρόλευκοι που μετά τα πρώτα λεπτά στερήθηκαν τις υπηρεσίες του Νίκολα Μιλουτίνοφ, αυτό δεν τους εμπόδισε να φτάσουν στη νίκη.
Με τον Εμπάι Εντιάι να τελειώνει τον αγώνα με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα οι «ερυθρόλευκοι» πήραν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, όσο μοντάρετε η ομάδα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Τάισον Γουόρντ είχε 12 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι:
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