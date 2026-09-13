Μπαρτσελόνα: «Συναγερμός» με Μπριθουέλα, αποχώρησε υποβασταζόμενος!
Απρόοπτο πρόβλημα στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.
Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» κόντρα στη Λείδα, ο Ισπανός γκαρντ φαίνεται να αποχωρεί από το παρκέ χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.
Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς και αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών.
Δείτε το βίντεο με την αποχώρηση του Μπριθουέλα:
❗️Darío Brizuela surt de pista lesionat sense poder recolzar la cama dreta a terra pic.twitter.com/z4lbdEeCqR— Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) September 13, 2026
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