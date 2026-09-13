Μπαρτσελόνα: «Συναγερμός» με Μπριθουέλα, αποχώρησε υποβασταζόμενος!

Μπαρτσελόνα: «Συναγερμός» με Μπριθουέλα, αποχώρησε υποβασταζόμενος!

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μπαρτσελόνα: «Συναγερμός» με Μπριθουέλα, αποχώρησε υποβασταζόμενος!
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«Συναγερμός» στο στρατόπεδο της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε υποβασταζόμενος από την αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» κόντρα στη Λείδα.

Απρόοπτο πρόβλημα στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, καθώς ο Νταρίο Μπριθουέλα αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Συγκεκριμένα στην αναμέτρηση των «Μπλαουγκράνα» κόντρα στη Λείδα, ο Ισπανός γκαρντ φαίνεται να αποχωρεί από το παρκέ χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του, έπειτα από τραυματισμό που υπέστη στον αστράγαλό του.

Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέγεθος της ζημιάς και αναμένονται εξελίξεις εντός των επόμενων ωρών.

Δείτε το βίντεο με την αποχώρηση του Μπριθουέλα:

 

@Photo credits: x_ernestmacia
     

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