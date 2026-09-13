Μαντζούκας για Ομπράντοβιτς: «Μόνο να κερδίζουμε έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο»

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Μαντζούκα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Με αμυντική μαεστρία και «βροχή» τριπόντων ο Παναθηναϊκός άφησε και πάλι καλές εντυπώσεις επικρατώντας με 77-59 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στο φιλικό στη Ρόδο.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν δείχνοντας την εμπειρία που είχε αποκομίσει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και μίλησε γι΄αυτά μετά το παιχνίδι.

Αναλυτικά

Για το αν η αμυντική λειτουργία της ομάδας ήταν το κλειδί για τη νίκη: «Σίγουρα. Θέλουμε να παίζουμε πολύ δυνατά και στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά θέλουμε να εστιάσουμε στην άμυνα, όπως είπες κι εσύ. Θέλουμε να βάζουμε ενέργεια και να τη μετουσιώνουμε σε καλάθια στην επίθεση».

Για τις πρώτες επαφές με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας πάρα πολύ απαιτητικός προπονητής, με αμέτρητες επιτυχίες. Μια τεράστια προσωπικότητα, η οποία έχει πετύχει τα πάντα σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε από αυτόν τον άνθρωπο. Πραγματικά μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και νιώθω πολύ ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτό το σύνολο».

Για τις εμπειρίες του από το κολεγιακό πρωτάθλημα και πώς προσαρμόζεται: «Νιώθω καλά. Είχα και μία περιπέτεια με την υγεία μου στην Αμερική, αλλά δόξα τω Θεώ όλα είναι καλά. Νιώθω έτοιμος να βοηθήσω την ομάδα μου σε ό,τι με χρειαστεί μέσα στο παρκέ και να τη βοηθήσω να κατακτήσει τους στόχους της».

Το σημαντικότερο στοιχείο που ζητάει ο Ομπράντοβιτς: «Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια. Θέλει να καταλαβαίνουμε αυτό που μας ζητάει. Είναι πάρα πολύ απαιτητικός και αυτό είναι λογικό, τόσο λόγω του ανθρώπου όσο και του επιπέδου. Εμείς από εκεί και πέρα προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όσο πιο γρήγορα και όσο πιο δυναμικά γίνεται στο πλάνο που έχει για εμάς και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».