Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τα φιλικά της παιχνίδια καθώς έκανε σκόνη και θρύψαλα την Μάλαγα μέσα στην Ανδαλουσία κερδίζοντας με 113-74!

Το τελικό σκορ, οι 113 πόντοι στην επίθεση και η διαφορά των 39 πόντων αποτυπώνουν στο έπακρο την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ των επίσημων με την διεξαγωγή του Super Cup στο Άμπου Ντάμπι.

Κάτι που φάνηκε και στην τελευταία φιλική αναμέτρηση, όταν και έριξε 113 πόντους στην Ουνικάχα Μάλαγα στο «Torneo Costa del Sol». Ο Πέδρο Μαρτίνεθ δεν χρησιμοποίησε τους Σούλγκα, Πρόσιντα και Γιάντουνεν αλλά όπως αποδείχθηκε δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει σε μια εύκολη νίκη.

Ο Τεό Μαλεντόν είχε 19 πόντους με 5/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές, με 3 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Λουβαβού-Καμπαρό με άλλους 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 τελικές πάσες, ενώ «διψήφιοι» για τη Ρεάλ ήταν επίσης οι Καμπάτσο (15π.), Σαρ (11π.), Οκέκε (10π.) και Ντεκ (10π.)

Στον αντίποδα για λογαριασμό της Ουνικάχα Μάλαγα καλύτεροι ήταν οι Κέντρικ Πέρι (16π.), Κάμερον Χαντ (15π.), Μπίλι Ερνανγκόμεθ (11π.-5ριμπ.) και Μέλβιν Πάντζαρ (10π.)