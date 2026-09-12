Ο Βασίλης Σπανούλης έκλεψε την παράσταση στην Λευκωσία όπου διεξάγεται το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», συμμετέχοντας σε παραδοσιακούς χορούς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παναγιώτης Ραμαντάνης

Στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» διεξάγεται και το καθιερωμένο gala μεταξύ των ημιτελικών και των τελικών.

Το «παρών» έδωσαν όλες οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά και φυσικά τον πρώτο λόγο είχαν οι χοροί και οι διάφορες τοπικές παραδόσεις.

Σε μία από αυτές, βάζουν ποτήρια με κρασί στο κεφάλι κάποιου και εκείνος τα... ισορροπεί και συνεχίζει να χορεύει.

O Βασίλης Σπανούλης εκτός του ότι συμμετείχε στους χορούς, τοποθέτησε και το τελευταίο ποτήρι με κρασί πάνω στο κεφάλι του χορευτή.

Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο του Gazzetta.