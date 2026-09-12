Σπανούλης: Συμμετείχε σε παραδοσιακούς χορούς στην Κύπρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Παναγιώτης Ραμαντάνης
Στο περιθώριο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» διεξάγεται και το καθιερωμένο gala μεταξύ των ημιτελικών και των τελικών.
Το «παρών» έδωσαν όλες οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά και φυσικά τον πρώτο λόγο είχαν οι χοροί και οι διάφορες τοπικές παραδόσεις.
Σε μία από αυτές, βάζουν ποτήρια με κρασί στο κεφάλι κάποιου και εκείνος τα... ισορροπεί και συνεχίζει να χορεύει.
O Βασίλης Σπανούλης εκτός του ότι συμμετείχε στους χορούς, τοποθέτησε και το τελευταίο ποτήρι με κρασί πάνω στο κεφάλι του χορευτή.
Δείτε και το χαρακτηριστικό βίντεο του Gazzetta.
🕺🪩 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧 𝝘𝝞𝝖 𝝩𝝤 𝝢𝝚𝝤𝝫𝝪𝝩𝝤𝝨 𝝬𝝖𝝢𝝙𝝦𝝞𝝮𝝩𝝜𝝨 𝝟𝝖𝝞 𝝤 𝝨𝝥𝝖𝝢𝝤𝝪𝝠𝝜𝝨 𝝗𝝖𝝛𝝚𝝞 𝝚𝝢𝝖 𝝥𝝤𝝩𝝜𝝦𝝞 𝝥𝝖𝝢𝝮 𝝨𝝩𝝤 𝝟𝝚𝝫𝝖𝝠𝝞 𝝩𝝤𝝪 𝝬𝝤𝝦𝝚𝝪𝝩𝝜— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 12, 2026
Παραδοσιακοί χοροί στην Κύπρο είναι τώρα pic.twitter.com/WQpkxyt6Li
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.