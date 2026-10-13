Ο Άρης άφησε πίσω του τη νίκη επί της ΑΕΚ και επικεντρώνει στον αγώνα (14/10) με την ιταλική Ντερτόνα της οποίας η αγωνιστική λογική «κουμπώνει» στη δική του.

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας περιλαμβάνει τη διαχείριση των συναισθημάτων που καλλιεργεί μια εξαιρετική εμφάνιση σαν αυτή του περασμένου Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Επί τούτου εξάλλου, ο Βασίλης Σπανούλης επανέλαβε αρκετές φορές ότι η πνευματική ισορροπία είναι απαραίτητη για μια ομάδα της οποίας το πρόγραμμα θυμίζει (σε ταχύτητα εναλλαγής) σκηνές… κινηματογραφικής ταινίας και από την άλλη, το απαγορευτικό της ανάπτυξης ακραίων συναισθημάτων. Είτε πρόκειται για έντονη απογοήτευση σαν αυτή που ένιωσαν πολλοί μετά την ήττα στην Καρδίτσα, είτε υπέρμετρο ενθουσιασμό όπως αυτός που επικράτησε μετά την επιβλητική νίκη επί της ΑΕΚ. Κατά τον προπονητή του Άρη, η διαχείριση συναισθημάτων θα οδηγήσει και στη σταθερότητα στους αγώνες (ανά τρεις-τέσσερις ημέρες) που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Τώρα αυτό θα φέρει στη Θεσσαλονίκη την ιταλική Ντερτόνα η οποία χρηματοδοτείται από εταιρία γιοτ παγκόσμιας φήμης και πλέον… πλέει στα μεγάλα λιμάνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Προφανώς δεν διακρίνεται για το legacy της, πρόκειται όμως για έναν αθλητικό οργανισμό με σταθερά βήματα ο οποίος αναζητά τρόπους παρουσίασης ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Πριν από περίπου ένα 24ώρο φιλοξενήθηκε από τη Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη στη δεύτερη ήττα της στο ιταλικό Πρωτάθλημα και σ’ ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί απολύτως διδακτικό ως προς τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο Άρης για την Ντερτόνα. Δύο φορές έπεσε, άλλες δύο σηκώθηκε και όλα κρίθηκαν σε 2-3 κατοχές. Δείγμα προσωπικότητας.

Το ίδιο έγινε και πριν από μία εβδομάδα απέναντι στη γαλλική Λε Μαν με τη διαφορά ότι η ιταλική ομάδα βρήκε μεγάλα σουτ στο τέλος και, σε συνδυασμό με τις άμυνες που έβγαλε, πήρε την πρώτη νίκη της στο Eurocup. Είχε προηγηθεί η ήττα στην πρεμιέρα από τη Ρίγα Τζέλι όπου δέχθηκε καλάθι στα 0.3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος αλλά στον εναπομείναντα χρόνο, Τζάλοου και Αλιμπέγκοβιτς, λίγο έλειψε να βγάλουν ένα καταπληκτικό play νίκης. Η μπάλα χτύπησε στη στεφάνη και ο τελευταίος δεν μπόρεσε να κάνει το άγγιγμα που χρειαζόταν.

Συνολικά, η Ντερτόνα δείχνει να ταιριάζει στο αγωνιστικό στιλ του Άρη υπό την έννοια ότι συνηθίζει το μπάσκετ των πολλών κατοχών με ταυτόχρονη επένδυση στην αθλητικότητα των παικτών της. Αυτό το μοντέλο εκφράζει τον Μάριο Φιορέτι ο οποίος επί 22 χρόνια ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Αρμάνι Μιλάνο, πλέον όμως φορά το κουστούμι του πρώτου προπονητή και πηγαίνοντας στην Τορτόνα πήρε μαζί του και τον Τζιορντάνο Μπορτολάνι, τον έναν εκ των τεσσάρων-πέντε παικτών πάνω στους οποίους στηρίζεται η επιθετική λογική των Ιταλών.

Αλιμπέγκοβιτς και Ολένιτσακ κάνουν περισσότερο τη «βρώμικη» δουλειά για τη δημιουργία χώρων για τους Πρέντις Χαμπ, Ντάντε Μάντοξ και Αλτζάμι Ντίρχαμ των οποίων οι ευθύνες εκτείνονται από το δημιουργικό έως και το εκτελεστικό κομμάτι. Ο πρώτος έχει περάσει από την ΑΕΚ με αποδεδειγμένη ικανότητα στο μακρινό σουτ. Στους δύο πρώτους αγώνες στο Eurocup σουτάρει με 61.5%. Ο Μάντοξ έβαλε μακρινά σουτ στο ιταλικό Πρωτάθλημα καθώς αρέσκεται στο ένας εναντίον ενός, ομοίως και ο Ντίρχαμ ο οποίος επίσης έχει περάσει από το ελληνικό Πρωτάθλημα.

Η αθλητικότητα των Γκόρχαμ (17π., 9.5ριμπ.), Τζάλοου είναι από τα σημαντικά στοιχεία του παιχνιδιού των Ιταλών οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει περισσότερα ριμπάουντ από κάθε άλλη ομάδα (46.5 μ.ο.) και είναι 4οι στην κατηγορία των επιθετικών με 14.5 ανά παιχνίδι. Πέραν της εικόνας που παρουσίασαν απέναντι στη Λε Μαν, οι αριθμοί δείχνουν κομμάτια της λογικής της Ντερτόνα καθώς είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα επιδιώξει να επαναλάβει αυτό που κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ και σίγουρα να μην δώσει δεύτερες ευκαιρίες (μέσα από χαμένα ριμπάουντ) όπως έπραξε με την Μπούργκος.

Photo Credits: x_derthonabasket