Σπανούλης: «Να διατηρήσουμε την ίδια ένταση»

Ο Άρης θα υποδεχθεί (14/10, 20:00) την Ντερτόνα στην 3η αγωνιστική του Eurocup και ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στα στοιχεία που θέλει να έχει η ομάδα του.

Μιλώντας στη media day της ΚΑΕ Άρης, ο έμπειρος τεχνικός σκιαγράφησε την ιταλική ομάδα και αναφέρθηκε σ’ αυτά που περιμένει να δει από την ομάδα του. «Πρέπει να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα. Η Ντερτόνα είναι ταλαντούχα στα γκαρντ. Έχει πολλά παιδιά με σκορ και ένα από τα μεγαλύτερα μπάτζετ στην Ιταλία. Πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια ένταση, καλοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το 2-0. Περισσότερη σημασία έχει ο τρόπος που παίζουμε και να αντιλαμβάνονται οι παίκτες τη φιλοσοφία της ομάδας», είπε.

Εκεί ρωτήθηκε για την προσήλωση στην άμυνα παράλληλα με την αποτελεσματικότητα της ομάδας του στην επίθεση. «Είμαστε ικανοί για όλα τα στιλ παιχνιδιού. Δουλεύουμε και προπονούμαστε για να είμαστε έτοιμοι για όλα», απάντησε και αναφέρθηκε στην προσπάθεια ολοκληρωτικής αφομοίωσης της φιλοσοφίας του. «Είναι μία διαδικασία. Έχω μία συγκεκριμένη φιλοσοφία για αυτή την ομάδα. Όλα τα παιδιά καταλαβαίνουν τι θέλω. Δίνουμε αγώνα για να την περάσουμε, επειδή είναι μία νέα ομάδα. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μαζί και να παίξουμε ως ομάδα. Όσο περνάει ο χρόνος, θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».

Σχετικά με την εναλλαγή ρόλων που διαπιστώνεται στα γκαρντ υποστήριξε ότι απ’ όλους υπάρχει η ίδια απαίτηση. «Όλα τα γκαρντ θέλουν να παίζουν άμυνα και να είναι επιθετικά για να σκοράρουν. Όπως βλέπω τη δική μας ομάδα, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για άμυνα και επίθεση».