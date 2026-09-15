Ο Γιαν Μοντέρο έχει δώσει τα πρώτα του φιλικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και αρχίζει να μπαίνει στην αγωνιστική νοοτροπία της νέας του ομάδας.

Το πιο «καυτό» όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά την περασμένη σεζόν, ήταν ο Γιαν Μοντέρο, ένας παίκτης που έκανε πραγματικά σπουδαίες εμφανίσεις με τη φανέλα της Βαλένθια. Την οδήγησε στο Final Four της EuroLeague, αλλά και μέχρι την κατάκτηση του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Δομινικανός ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεχίσει στις «νυχτερίδες» και ο Ολυμπιακός κινήθηκε άμεσα για να τον κάνει δικό του. Μία πολύ σπουδαία προσθήκη στη θέση των γκαρντ, που αναμενόμενα ανεβάζει επίπεδο τον σύλλογο. Με βάση το ταλέντο του, αλλά και την ηλικία του, είναι το πιο μεγάλο πρότζεκτ στο λιμάνι αυτή τη στιγμή και άπαντες ανυπομονούν να τον δουν σε επίσημο παιχνίδι.

Από τα πέντε φιλικά που έδωσε ο Ολυμπιακός, ο Μοντέρο αγωνίστηκε στα τρία. Έλειπε στο πρώτο, αυτό με τον Προμηθέα, λόγω υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα της χώρας του. Έδωσε κανονικά το παρών στο τουρνουά της Κρήτης, όπου για λόγους ξεκούρασης έμεινε εκτός με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ έπαιξε και στα δύο ματς του «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Στο ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ήταν πολύ καλός. Στη Λευκωσία στα δύο φιλικά, η απόδοσή του ήταν πιο χαμηλή, ωστόσο είναι δεδομένο ότι ο νεαρός γκαρντ, χρειάζεται ακόμη χρόνο, για να μπει στη φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Μιλάμε για τελείως διαφορετική κατάσταση, από αυτή που είχε συνηθίσει στη Βαλένθια.

Όσο έπαιζε με την ισπανική ομάδα, οι επιθέσεις περνούσαν πάντα από τα χέρια του και κράταγε πολύ όλη την μπάλα. Παρότι ήταν ένα καλοδουλεμένο σύνολο αυτό του Μαρτίνεθ, ο Μοντέρο ήταν αδιαμφισβήτητα το «πρώτο βιολί». Με τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να μάθει αρχικά τους νέους του συμπαίκτες, αλλά και τα plays που θέλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για να κινείται γρήγορα η μπάλα σε καταστάσεις επίθεσης.

Προφανώς, από τη στιγμή που έχει τέτοιο «εργαλείο» στα χέρια του ο πολύπειρος προπονητής, θα ετοιμάσει συστήματα, διαφορετικά από ότι όσο αγωνιζόταν με τους Ουόκαπ, Μόρις και Νιλικίνα, οι οποίοι αποτελούν παρελθόν από την ομάδα. Οι επιθετικές αρετές του Μοντέρο, είναι γνωστές και στον Ολυμπιακό θέλουν να τις αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Απλά και ο ίδιος, θα χρειαστεί χρόνο και δουλειά. Το ταλέντο του είναι μεγάλο και το νεαρό της ηλικίας του, μπορεί να τον βοηθήσει να χτίσει ένα ακόμα καλύτερο μπασκετικό προφίλ, που θα τον κάνει ακόμα πιο δυνατό. Για τον Μοντέρο, θα αποτελέσει μεγάλο κίνητρο το Σούπερ Καπ στο Άμπου Ντάμπι, όπου θα δώσει τα πρώτα του επίσημα ματς με τα «ερυθρόλευκα».

Μπορεί να κάνει τη διαφορά με το «καλημέρα»; Σίγουρα. Απλά θα χρειαστεί αγωνιστικό ρυθμό, αλλά και προπονήσεις (όπου δεν έχουν πολλές οι Πειραιώτες), για να πιάσει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.