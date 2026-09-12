Ομπράντοβιτς: «Πρέπει να βελτιωθούμε, ας έχουμε υγεία για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά»
Αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πραγματοποίησε δηλώσεις και στάθηκε στα στοιχεία που θέλει να έχει η ομάδα του ενόψει της έναρξης των επίσημων αγώνων των «πρασίνων».
Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός τόνισε, πως το «τριφύλλι» έχει να βελτιώσει αρκετά πράγματα στο παιχνίδι του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:
«Χωρίς αμφιβολία η επιθετικότητα και ο ψηλός ρυθμός στην επίθεση είναι αυτό που θέλουμε. Τα φιλικά παιχνίδια όπως είπα χθες έχουν πολλά θετικά και πολλά αρνητικά. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα τις επόμενες μέρες. Δεν έχουμε πολλές ημέρες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Ας έχουμε υγεία στην ομάδα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».
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