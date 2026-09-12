Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: «Έκρυψαν» την μπάλα οι παίκτες των «πρασίνων»
Ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά... 10 πάσες άλλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια επίθεση κόντρα στην σερβική ομάδα.
Οι «πράσινοι» παρέδωσαν πραγματικό σεμινάριο σωστής κυκλοφορίας κα ομαδικού μπάσκετ μέχρι να βρεθεί το ελεύθερο σουτ του Μπράνκου Μπάντιο.
Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ευστόχησε σε ανενόχλητο τρίποντο από τη γωνία βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα της καλύτερης και πιο όμορφης επίθεσης του αγώνα.
Δείτε την χαρακτηριστική φάση
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