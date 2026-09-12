Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παρέδωσαν μαθήματα ολοκληρωτικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου του αγώνα με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα.

Ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, αλλά... 10 πάσες άλλαξαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε μια επίθεση κόντρα στην σερβική ομάδα.

Οι «πράσινοι» παρέδωσαν πραγματικό σεμινάριο σωστής κυκλοφορίας κα ομαδικού μπάσκετ μέχρι να βρεθεί το ελεύθερο σουτ του Μπράνκου Μπάντιο.

Ο Σενεγαλέζος γκαρντ ευστόχησε σε ανενόχλητο τρίποντο από τη γωνία βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα της καλύτερης και πιο όμορφης επίθεσης του αγώνα.