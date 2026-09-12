Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα: Ο εκνευρισμός του Ομπράντοβιτς με τους παίκτες του
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκνευρίστηκε με τους παίκτες στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και ζήτησε εσπευσμένα time-out.
Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου του Παναθηναϊκός - Σπάρτακ Σουμπότιτσα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκνευρίστηκε με τους παίκτες του.
Συγκεκριμένα ο τεχνικός των «πρασίνων», έβαλε τις φωνές στους παίκτες του λόγω της κακής απόδοσής τους, που... οδήγησε τη σέρβικη ομάδα να μειώσει στην απόσταση του σκορ.
Δείτε τη φάση:
@Photo credits: glomex
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