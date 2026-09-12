Ο Σιλβέν Φρανσίσκο πρόσφερε τη φάση της βραδιάς στην αναμέτρηση με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, χάρη σ' ένα άκρως εντυπωσιακό καλάθι.

Ο Γάλλος γκαρντ ξεδίπλωσε ένα μέρος της ποιότητάς του κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο τουρνουά της Ρόδου.

Έχοντας την μπάλα στην baseline, με μια απλή προσποίηση «κάρφωσε» στο παρκέ τον Ίλιτς, ο οποίος απλά τον είδε να τον περνάει χωρίς κανένα πρόβλημα.

Στη συνέχεια της φάσης, ο Φρανσίσκο δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει με ένα εύκολο layup.